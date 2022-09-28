أيت الطالب يقرر إعفاء مدير الصحة في جهة بني ملال بشكل مفاجئ

2022-09-28 / 20:17
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هبة بريس _ خريبكة

علم ان وزير الصحة خالد أيت الطالب، قرر الثلاثاء، إعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، رشدي قدار، وتعيين مدير المستشفى الجهوي ببني ملال أحمد دوهو، خلفا له بالنيابة

وقال مصدر هبة بريس ان قرار الإعفاء فتح الباب أمام كثير من التأويلات والقراءات سيما وان الدكتور رشدي قدار، كان قد عين في غشت الماضي بمديرية الصحة ببني ملال قادما إليها من جهة سوس ماسة، التي قضى على رأسها 4 سنوات .

وفي نفس الباب علم أن وزارة الصحة المغربية عينت مدير المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان الدكتور “محمد الخصال” مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بمدينة خريبكة.

وحسب ذات المصادر فإن قرار التعيين والترقية جاء نظير الجهود التي بذلها الدكتور محمد الخصال خلال مشواره المهني بمستشفى محمد السادس بالمضيق ومستشفى سانية الرمل الإقليمي بتطوان.

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