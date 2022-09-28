تأجيل محاكمة مجموعة من المهاجرين يتابعون على خلفية “أحداث مليلية”

2022-09-28 / 18:43
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هبة بريس _ الرباط

علم ان محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، أجلت اليوم الأربعاء، محاكمة 15 مهاجرا من المتابعين على خلفية “أحداث مليلية”، إلى غاية 5 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف في الناظور، قد قضت بالسجن ثلاث سنوات على 12 مهاجرا سودانيا، اعتقلوا عقب أحداث مليلية، بتهم “.

ويواجه هؤلاء المهاجرون تُهمَ “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وكذا إهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، بالإضافة إلى الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج

وأفادت السلطات المحلية لإقليم الناظور وقتها بأن مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أقدموا، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.

وأكدت السلطات أن الحصيلة ارتفعت إلى 23 قتيلا من المهاجرين غير القانونيين الذين كانوا ضمن تعداد المصابين خلال عملية الاقتحام، جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها.

وأوضح المصدر ذاته أنه، وأثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية، التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب جد عنيفة، تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة، فيما جرى تعداد إصابة 76 من المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.

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