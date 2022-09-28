كورونا بالمغرب.. أزيد من 49 ألف ملقح بالجرعة التذكيرية

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 11 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و815 آلاف و728 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و401 ألف و626 شخصا، مقابل 24 مليون و905 آلاف و509 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 49 ألف و226 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و920 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و528 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء – سطات (8)، والرباط سلا القنيطرة (3) ودرعة تافيلالت (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وجهة الشرق (1)، سوس ماسة (1) وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 114 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 3 حالات.

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