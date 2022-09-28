طنجة ..السجن النافذ لرئيس جماعة اجزناية السابق

هبة بريس - مكتب طنجة

قضت المحكمة الابتدائية، بإدانة أحمد الإدريسي، ب8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، فيما قضت بنفس الحكم في حق نائبه المتابع على خلفية الملف ذاته.

واسدل الستار على القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام بمدينة طنجة ، ليتقرر إدانة الادريس ونائبه والمتابعين بتهم :” المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء..”

وقضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم.

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