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أمن الرباط يكشف حقيقة فيديو “طعن مختل عقلي لمواطنين”

2022-09-28 / 15:00
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هبة بريس

تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التسجيل الذي تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري، صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، والذي يظهر ضحايا اعتداء مفترض بالشارع العام مرفوق بتعليق صوتي كاذب يدعي أن الأمر يتعلق بضحايا عملية طعن قام بها مختل عقلي بمدينة الرباط.

وأوضحت مديرية الأمن في بلاغ لها، أن المعطيات المتوفرة في هذا الصدد تشير إلى أن الأمر يتعلق بحادثة سير مميتة عاينتها مصالح منطقة أمن أكدال الرياض حسان بمدينة الرباط، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، وذلك بعد صدم سيارة رباعية الدفع لستة أشخاص أثناء عبورهم الطريق العمومية بجوار المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث توفي ثلاثة من بينهم فيما تم نقل باقي الضحايا للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ “إذ تفند المديرية العامة للأمن الوطني صحة المعطيات التي تدعي أن الأمر يتعلق باعتداء جسدي نفذه مختل عقلي، فإنها تؤكد أنه جرى توقيف سائق السيارة المتورط في هذا الحادث المروري بعين المكان، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة في حالة اعتقال”.

كما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التأكيد على أن الأبحاث والخبرات التقنية لا زالت متواصلة من أجل تحديد المتورطين المفترضين في تداول هذا المقطع مع إرفاقه بتسجيل صوتي يتضمن معطيات كاذبة، من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، يشير البلاغ.

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