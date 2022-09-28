أب يكشف تفاصيل وفاة رضيعته داخل مصحة خاصة ويصرح “الإهمال هو السبب”

هبة بريس

كشف أب عن التفاصيل الكاملة لوفاة رضيعته داخل مصحة خاصة بمدينة الصويرة.

وذكر الأب المكلوم في تصريح ل”هبة بريس”، أنه وضع زوجته قبل أيام بالمصحة المذكورة بمدينة الصويرة لولادة ابنتهما، مضيفا أن الولادة مرت في ظروف عادية، قبل أن تطالبه المصحة بالتوجه لمدينة آسفي لإحضار أكياس دم تحتاجها الأم ورضيعتها.

بعدها، يضيف الأب، توجه على عجل لمدينة آسفي وأحضر أكياس دم للمصحة، قبل أن تصدمه بخبر وفاة رضيعته دون أية تفاصيل أو معلومات أخرى.

وفي هذا الصدد، طالب المتحدث ذاته، من إدارة المصحة الكشف عن أسباب وظروف وفاة رضيعته، معتبرا أن الإهمال هو السبب.

وأضاف الأب أن زوجته وباقي أفراد أسرته في حالة يرثى لها بسبب هذه الواقعة ، مشيرا الى أن ادارة المصحة طالبته بدفع مبلغ 15 الف درهم كتكاليف للولادة، غير أنها لم تكشف عن أسباب وفاة الرضيعة.

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