الصورة من الارشيف

قيمته تفوق نصف مليون درهم.. جمارك طنجة تحجز ذهبا مهربا

2022-09-27 / 11:06
0
هبة بريس

أحبطت العناصر الجمركية بمحطة المسافرين التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط، مؤخرا، تهريب قطع ذهبية بقيمة تصل إلى 570 ألف درهم.

وأفاد مصدر جمركي، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الجمارك العاملة بالمحطة البحرية للراجلين المغادرين للتراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط أحبطت يوم الأحد الماضي محاولة تصدير بدون تصريح ل 150 قطعة ذهبية نقدية فرنسية من الذهب الخالص.

وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث أبانت عن أن هذه القطع النقدية تعود لفترة حكم نابليون بونابارت، وهي معروفة باسم “اللويز” بالدارجة المغربية، موضحا أن الوزن الإجمالي لهذه القطع بلغ 964 غراما.

وأكد المصدر نفسه أن القيمة النقدية لهذه القطع الذهبية، التي كان مواطن فرنسي يحاول تهريبها، تصل إلى 570 ألف درهم.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن المعني بالأمر كان يريد تصدير هذه القطع الثمينة إلى فرنسا دون تصريح مسبق، مبرزا أن عملية التفتيش اليدوي الدقيق لحقيبة المعني بالأمر بعد خضوعها للماسح الضوئي للكشف بالأشعة الفوق بنفسجية (السكانير) أسفرت عن إحباط محاولة التهريب .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف جانح بالسلاح الأبيض

الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف جانح بالسلاح الأبيض

2022-09-27 / 11:37
Photo of مستشفى محمد السادس ببوسكورة ينجح في جراحة ترميم الفك السفلي

مستشفى محمد السادس ببوسكورة ينجح في جراحة ترميم الفك…

2022-09-27 / 10:40
Photo of أسعار المحروقات.. مجلس المنافسة يكشف أرباح السوق الوطنية

أسعار المحروقات.. مجلس المنافسة يكشف أرباح السوق الوطنية

2022-09-27 / 09:16
Photo of طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-27 / 09:10
Photo of بنعلي: المغرب ملتزم بدعم الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بنعلي: المغرب ملتزم بدعم الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة…

2022-09-26 / 23:35
Photo of إدانة مفتش شرطة بالدار البيضاء بثلاثة سنوات حبسا نافذا

إدانة مفتش شرطة بالدار البيضاء بثلاثة سنوات حبسا نافذا

2022-09-26 / 23:27
Photo of إشكاليات مسطرة ” ثبوت الزوجية” تصل البرلمان

إشكاليات مسطرة ” ثبوت الزوجية” تصل البرلمان

2022-09-26 / 22:34
Photo of “سيتي باص” وجماعة فاس يوقعان على مسطرة تحكيم وزارة الداخلية

“سيتي باص” وجماعة فاس يوقعان على مسطرة تحكيم وزارة…

2022-09-26 / 21:43
Photo of ” الحموشي” يؤكد على ضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم

” الحموشي” يؤكد على ضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم

2022-09-26 / 20:29
Photo of مزور : المغرب منخرط في تعزيز الممارسات الفضلى في مجال الخدمات الرقمية

مزور : المغرب منخرط في تعزيز الممارسات الفضلى في…

2022-09-26 / 20:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق