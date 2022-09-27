قيمته تفوق نصف مليون درهم.. جمارك طنجة تحجز ذهبا مهربا

هبة بريس

أحبطت العناصر الجمركية بمحطة المسافرين التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط، مؤخرا، تهريب قطع ذهبية بقيمة تصل إلى 570 ألف درهم.

وأفاد مصدر جمركي، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الجمارك العاملة بالمحطة البحرية للراجلين المغادرين للتراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط أحبطت يوم الأحد الماضي محاولة تصدير بدون تصريح ل 150 قطعة ذهبية نقدية فرنسية من الذهب الخالص.

وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث أبانت عن أن هذه القطع النقدية تعود لفترة حكم نابليون بونابارت، وهي معروفة باسم “اللويز” بالدارجة المغربية، موضحا أن الوزن الإجمالي لهذه القطع بلغ 964 غراما.

وأكد المصدر نفسه أن القيمة النقدية لهذه القطع الذهبية، التي كان مواطن فرنسي يحاول تهريبها، تصل إلى 570 ألف درهم.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن المعني بالأمر كان يريد تصدير هذه القطع الثمينة إلى فرنسا دون تصريح مسبق، مبرزا أن عملية التفتيش اليدوي الدقيق لحقيبة المعني بالأمر بعد خضوعها للماسح الضوئي للكشف بالأشعة الفوق بنفسجية (السكانير) أسفرت عن إحباط محاولة التهريب .

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