الإجازة المهنية..رسوب 154 طالب في مباراة اللغة الفرنسية يسائل الوزارة الوصية

2022-09-25 / 17:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

فضيحة تعليمية تعيشها جامعة إبن زهر بأكادير هذا الاسبوع ، لعدم تمكن أي مرشح من أصل 154 مرشحا بالإجازة المهنية “تاريخ الفن” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، من النجاح لولوج الإجازة المهنية المحسوبة على شعبة الفرنسية.

واعتبر المرشحون عدم نجاح أي من المرشحين ال 154 تبخيسا للجهود والتحضيرات التي قام بها المرشحون قصد تحقيق حلمهم، بالحصول على فرصة متابعة الاجازة في هذا التخصص، وضربا في مصداقية التكوين التي تلقاه المرشحون، والذي تحصلو على إثره على دبلوم الدراسات الجامعية العامة بذات الشعبة والكلية، وعلى يد نفس الأساتذة المشكلة منهم اللجنة الذين وقعوا على المحضر المشير لعدم نجاح أي من الطلبة المرشحين.

وكانت الإدارة “المؤقتة” لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير ، قد أعلنت عبر موقعها الالكتروني عن النتائج النهائية لمباراة ولوج الاجازة المهنية في تخصص “تاريخ الفن” قبل أن تسحبها ليلة الأمس السبت في تصرف أثار كثير من الشكوك بخصوص الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة.

وتعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير على وقع بداية موسم جامعي مرتبك، وبإجراءات ارتجالية وغير مدروسة العواقب، أفضت لتسجيل مشاكل لا حصر لها بهذه المؤسسة الجامعية، في مقدمتها عدم الإعلان عن نتائج انتقاء مباراة ولوج بعض الماسترات لحدود الساعة في حين ثم الإعلان عن النتائج النهائية لماسترات أخرى.

وضعية تسائل الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، وعن نجاعة المنظومة التعليمية، فلا يعقل ان يحصل الطالب على الإجازة في اللغة الفرنسية في حين لا يقدر على النجاح في نفس المادة لولوج إجازة مهنية !!! .

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‫2 تعليقات

  2. خبر ذكي، في توقيت مبرمج، ضمن استراتيجية وزارية في طور التحييك، الصحافة ال……..

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