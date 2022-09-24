تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية بهذه المناطق

2022-09-24 / 14:09
1
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية وأمطار قوية مرتقبة اليوم السبت 24 شتنبر وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية (20 إلى 30 ملم)، اليوم السبت ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلا، بكل من أوسرد وواد الذهب وبوجدور.

وأضافت المديرية، في النشرة الإنذارية ذاتها، من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية (من 20 إلى 40 ملم) ستهم، غدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، أقاليم أكادير إيداوتنان وإنزكان أيت ملول وشتوكة أيت باها، وتارودانت، والحوز، وشيشاوة وورزازات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التعاون الوطني يطلق مبادرة الكراسي الكهربائية المتحركة للمعاقين

التعاون الوطني يطلق مبادرة الكراسي الكهربائية المتحركة للمعاقين

2022-09-24 / 16:26
Photo of درك جرسيف يحقق في سرقة 16 لوح طاقة شمسية ومحولين

درك جرسيف يحقق في سرقة 16 لوح طاقة شمسية…

2022-09-24 / 13:51
Photo of الداخلة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

الداخلة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-09-24 / 12:02
Photo of الشغب الرياضي يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

الشغب الرياضي يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2022-09-24 / 10:45
Photo of جهة الشرق .. وكالات الأسفار يستنكرون تجاهل الوزيرة عمور لإستقبالهم

جهة الشرق .. وكالات الأسفار يستنكرون تجاهل الوزيرة عمور…

2022-09-24 / 10:36
Photo of طقس السبت: زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت: زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-24 / 09:08
Photo of أكادير : زيارة وهمية لـ ” لفتيت ” تربك سلطات المدينة

أكادير : زيارة وهمية لـ ” لفتيت ” تربك…

2022-09-23 / 23:33
Photo of ” الهاكا ” تتولى رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال 

” الهاكا ” تتولى رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين…

2022-09-23 / 22:06
Photo of صحيفة ..تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

صحيفة ..تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

2022-09-23 / 21:35
Photo of “نقابة ” تدعو الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية

“نقابة ” تدعو الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية

2022-09-23 / 20:49

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق