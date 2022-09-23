“ياسمرايز”  يعود بأغنية “شدوها “

هبة بريس

أصدر الفنان ياسر الشهير بلقب “ياسمرايز”، أحدث أعماله الفنية تحت عنوان“شدوها”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتوب” .

وتكلف “ياسمرايز” بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها بالتعاون مع الكاتب والملحن محمد نصري، فيما عاد التوزيع لكريم الوكيلي، واختار ياسر طرح جديده الفني على طريقة “الفيديو كليب”، الذي تم تصوير مشاهده بـمدينة طنجة تحت إدارة المخرج المغربي أيوب بحل.

و تأتي أغنية “شدوها” ضمن مشروع ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم مجموعة من الأغاني، التي يسعى “ياسمرايز” لإطلاقها بشكل منفرد بحيث تظهر كل فترة أغنية جديدة، تتنوع بين مجموعة من الألوان الغنائية، والتي كان آخرها أغنية سبيسيال التي أصدرها منذ قرابة الشهر.

ويذكر أن ياسر الملقب ب”ياسمرايز”، تعرف عليه الجمهور المغربي كمحترف في التنويم المغناطيسي، قبل أن يخوض تجربة الغناء.

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