الجديدة.. 4 سنوات حبسا لشاب متهم بمحاولة الاغتصاب

2022-09-23 / 10:49
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أحمد مصباح – الجديدة

قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، الأسبوع الجاري، بأربعة سنوات حبسا نافذا في حق شاب في عقده الثالث، يتحدر من دوار خاضع للجماعة الترابية أولاد اسحين، بإقليم الجديدة، وذلك على خلفية محاولة الاغتصاب والعنف ضد الأصول، طبقا لمقتضيات فصول المتبعة، التي حركتها، في الدعوى العمومية، النيابة العامة المختصة.

هذا، فإن الشاب التي تمت إدانته بالعقوبة الحبسية، شكل موضوع شكايات، اتهمته بمحاولة اغتصاب نساء من التجمع السكني، بعد أن كان يتحين فرصة انعقاد السوق الأسبوع، وتوجه الرجاء للتسوق؛ ناهيك عن اتهامه من قبل والده، بالاعتداء عليه.
وعلى إثر الشكايات التي سجلت في حقه، أوقفت الضابطة القضائية، في إطار البحث الذي أجرته، الفاعل ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية؛ حيث جرى تقديمه، في حالة اعتقال، على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعه السجن، وحددت تاريحا لجلسة مثوله ومحاكمته. وقد آخذته الهيئة القضائية من أجل الأفعال الإجرامية، المنسوبة إليه، وقضت في حقه ب4 سنوات حبسا نافذا.

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