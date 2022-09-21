في ذكرى زواجهما …فرح الفاسي لعمر لطفي “شكرا لأنك في حياتي”

نجلاء مزيان

تزامنا و ذكرى زواجهما 12، وجهت الفنانة المغربية فرح الفاسي رسالة رومنسية لزوجها الفنان عمر لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و حرصت الفاسي على نشر مقطع فيديو يضم صورهما مرفوق بتعليق جاء فيه:” اليوم كملنا ١٢ عام ديال العشرة بحلاوتها و بمرها صبرنا بزاف على بعضنا حيت كاين بزاف ديال الحب”.

و أضافت قائلة:” الله يسمحلي منك و يسمحلك مني، و أجمل ما فيها بنتنا ماجدة الله إحفظها لينا و أصعب ما فيها فقدان الأب ديالي الله إرحموا بغيت نقولك فهادشي كامل الحمد لله لي كاين فحياتي أو معايا الله إيخليك لينا و يبعد علينا شر الخلق” .

و تفاعلت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع “بوسط” فرح الفاسي حيث تم تداوله على نطاق واسع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0