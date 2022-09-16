شميشة الشافعي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة

2022-09-16 / 15:57
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نجلاء مزيان

شاركت الشيف شميشة الشافعي متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حزنها على إثر وفاة والدتها.

و في هذا الصدد، نشرت مقدمة برنامج ” شهيوات شميشة” عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستقرام تدوينة تنعي من خلالها والدتها الراحلة.

و كتبت :” انتقلت الى رحمة الله فجر يوم الجمعة والدتى الحبيبة، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مثواها الجنة، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، اللهم اسالك الصبر والسلوان لي ولإخوتي وأهلي، انا لله وانا اليه راجعون، الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله”.

و فور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التعازي و المواساة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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