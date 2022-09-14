Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev meets with China's President Xi Jinping in Nur-Sultan on September 14, 2022. - China's leader landed in ex-Soviet Kazakhstan on September 14, in his first trip abroad since the early days of the coronavirus pandemic. During Xi's three-day visit to Central Asia, he is scheduled to attend a leaders' summit of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in Uzbekistan, where he is expected to meet with Russian president Vladimir Putin. (Photo by Handout / Kazakhstan Presidential press office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Kazakhstan Presidential press office / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

يلتقي بوتين.. الرئيس الصيني بأول رحلة خارجية منذ تفشي كورونا

2022-09-14 / 19:36
0
هبة بريس _ وكالات

في أول رحلة له خارج الصين، منذ تفشي جائحة كورونا قبل أكثر من عامين، وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى كازاخستان، الأربعاء، في مستهل زيارة له تستغرق ثلاثة أيام إلى آسيا الوسطى.

ومن المتوقع أن يجتمع شي، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة زعماء منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وفق فرانس برس.

وعشية هذه الرحلة، وعد الرئيس الصيني، في مقال نشرته وسائل الإعلام الكازاخستانية، وبثه التلفزيون الرسمي الصيني “بالدفاع عن الأمن المشترك” مع كازاخستان.

وقال إن الصين ترغب في التعاون مع كازاخستان في مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة الدولية وكذلك ضد “الآفات” الثلاث، وهو مصطلح تستخدمه بكين للإشارة إلى الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف الديني.

واستخدمت الحكومة الصينية هذه الصيغة لتبرير القمع ضد السكان الأويغور المسلمين في إقليم شينجيانغ الواقع على الحدود مع كازاخستان.

وتتهم الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الصين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة، بما في ذلك الكازاخ، في معسكرات.

وترفض بكين الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب وضمان تنمية المنطقة.

ولدى الآلاف من الكازاخستانيين صلات عائلية في شينجيانغ حيث يشكل الكازاخ ثاني أكبر مجموعة من السكان الناطقين بالتركية بعد الإيغور.

وبعد زيارته إلى كازاخستان سيتوجه شي جينبينغ إلى سمرقند في أوزبكستان لحضور قمة قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في 15 و16 سبتمبر.

وتؤكد رحلة شي على الأهمية التي توليها بكين لتأكيد دورها كقائد إقليمي وسط توتر مع واشنطن واليابان والهند، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكازاخستان دولة ذات كثافة سكانية منخفضة يبلغ عدد سكانها 19.4 مليون نسمة وتملك مراعي مترامية الأطراف، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، والصين زبون رائد لديها.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون الصين وروسيا وأربع دول في آسيا الوسطى – كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان – والهند وباكستان.

وأشارت روسيا إلى أن الرئيس شي سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حزب العمال الجزائري: أوروبا تخادع الجزائر من أجل مصالحها الطاقوية

حزب العمال الجزائري: أوروبا تخادع الجزائر من أجل مصالحها…

2022-09-14 / 20:40
Photo of ذي صن البريطانية : أنباء غير مؤكدة عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال .

ذي صن البريطانية : أنباء غير مؤكدة عن تعرض…

2022-09-14 / 20:13
Photo of تايلاند..اعتقال ضابط مختل عقليا “قتل” اثنين من رفاقه

تايلاند..اعتقال ضابط مختل عقليا “قتل” اثنين من رفاقه

2022-09-14 / 19:09
Photo of رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء 10 أضعاف

رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء…

2022-09-14 / 17:47
Photo of جثمان الملكة إليزابيث إلى ويستمنستر.. وحشود تنتظر الوداع الأخير

جثمان الملكة إليزابيث إلى ويستمنستر.. وحشود تنتظر الوداع الأخير

2022-09-14 / 15:45
Photo of بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين لجنازة إليزابيث”

بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين…

2022-09-14 / 14:50

محكمة الاتحاد الأوروبي تغرم “غوغل” 4 مليارات دولار

2022-09-14 / 12:49
Photo of لأول مرة منذ 20 سنة.. عائلة الأسير البرغوثي تتمكن من زيارته

لأول مرة منذ 20 سنة.. عائلة الأسير البرغوثي تتمكن…

2022-09-14 / 11:26
Photo of الصحافية الفلسطينية لمى غوشة تعانق الحرية

الصحافية الفلسطينية لمى غوشة تعانق الحرية

2022-09-13 / 23:01
Photo of نعش الملكة إليزابيث يصل قصر باكنغهام

نعش الملكة إليزابيث يصل قصر باكنغهام

2022-09-13 / 22:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق