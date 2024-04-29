سرايا القدس” تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية

2024-04-29 / 21:55
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أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء الإثنين، إسقاط مسيرة إسرائيلية وقصف مستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية.

وقالت “سرايا القدس”، في منشور عبر منصة تيلغرام: “قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”، دون تفاصيل بشأن نوعية القذائف الصاروخية المستخدمة.

وأضافت في منشور آخر: “أسقطنا طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة”، دون توضيح طريقة إسقاطها، وما إذا كانت سيطرت عليها.

وفيما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب بشأن ما أعلنته سرايا القدس حتى الساعة 20:00 (ت.غ)، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونيرعام، في تأكيد على ما يبدو لما أعلنته الفصيل الفلسطيني بشأن قصفهما.

2024-04-29 / 21:55
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