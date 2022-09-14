المنصورية.. تسخير إمكانيات بشرية ولوجيستيكية لتهيئة وتنقية المدينة

2022-09-14 / 15:02
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هبة بريس

ترأس عامل إقليم بنسليمان بحضور رئيس مجلس جماعة المنصورية و الباشا اجتماعا تقرر خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وفي هذا الصدد، قامت مصالح الجماعة والسلطة المحلية بمعالجة الظواهر والممارسات المشينة خاصة بغابة “واد انفيفيخ” المجاورة لأهم ملتقى طرقي إقليمي ومحلي؛ محاربة النقط السوداء؛ تهيئة وتنقية مداخل المدينة، تهيئة وتنقية الشاطئ، تهيئة وتنقية المدارات؛

وقد سخرت الجماعة الترابية جميع أعوانها (حوالي 50 عونا) وآلياتها وعمال برنامج “أوراش” (111 عاملا) بالإضافة إلى مستخدمي شركة “أوزون” المفوض لها قطاع النظافة بالمنصورية.

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