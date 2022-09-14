Britain's Queen Elizabeth II (R) stands with Britain's Camilla, Duchess of Cornwall (L) and Britain's Prince Charles, Prince of Wales to watch a special flypast from Buckingham Palace balcony following the Queen's Birthday Parade, the Trooping the Colour, as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations, in London on June 2, 2022. - Huge crowds converged on central London in bright sunshine on Thursday for the start of four days of public events to mark Queen Elizabeth II's historic Platinum Jubilee, in what could be the last major public event of her long reign. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين لجنازة إليزابيث”

2022-09-14 / 14:50
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن 3 دول إضافية لن تتم دعوتها للمشاركة في جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، هي أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، إنه سيتم دعوة ممثل عن كوريا الشمالية لحضور الجنازة التي ستقام يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء، والأمر نفسه بالنسبة لإيران.

وأكد أنه لن يتم توجيه دعوة إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا. لتنضم بذلك إلى روسيا وبيلاروس وميانمار.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إنه من المتوقع أن يحضر حوالي 500 من كبار الشخصيات الأجنبية الجنازة في لندن، مع إرسال دعوات الآن إلى رؤساء دول معظم الدول التي تقيم معها بريطانيا علاقات دبلوماسية.

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