لأول مرة منذ 20 سنة.. عائلة الأسير البرغوثي تتمكن من زيارته

هبة بريس - وكالات

تمكنت عائلة الأسير الفلسطيني الأردني، عبد الله البرغوثي، من زيارته، الثلاثاء، لأول مرة منذ اعتقاله عام 2003.

وقامت عائلة الأسير البرغوثي بزيارته لمدة ٤٠ دقيقة فقط، دون أن يتمكنوا من احتضانه أو ملامسته، أو التقاط صورة معه، وذلك في تعنت من الاحتلال الإسرائيلي الذي منع الزيارة عن الأسير منذ نحو عشرين عاما، وفق مواقع محلية فلسطينية.

كما تمكنت عائلة الأسير الأردني ثائر اللوزي، أيضا، من زيارته، بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنوات، بعد تدخل من وزارة الخارجية الأردنية.

ودخل البرغوثي عامه الـ20 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقاله من قبل قوات خاصة تابعة للاحتلال في مدينة البيرة في مارس 2003.

ويعتبر البرغوثي صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال، بـ67 مؤبداً، إذ يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عشرات العمليات الفدائية.

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