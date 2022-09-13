تعيين مغربية في منصب قيادي بالبنك الأفريقي للتنمية

هبة بريس _ الرباط

عيّن البنك الأفريقي للتنمية، وهو مؤسسة مالية قارية، سيدة مغربية في منصب مدير تنفيذي لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء الإثنين.

وأضاف المصدر نفسه أن البنك الأفريقي للتنمية، الذي يتخذ من مدينة أبيدجان، في ساحل العاج، مقرا له، عيّن أيضا 11 شخصا آخر في المنصب نفسه ليصل مجموع المدراء التنفيذيين للبنك إلى 12، بينهم خمس سيدات.

وستتولى المغربية، مليكة الضيف، منصب مديرة تنفيذية جديدة لـ”المغرب وتوغو وتونس” في هذه المؤسسة المالية القارية التي يقودها مجلس إدارة يتكون من 20 عضوا.

وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن العمليات العامة للبنك، ويتم انتخابهم لعهدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

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