This photograph taken on November 1, 2019, shows the African Development Bank Group headquarters in Le Plateau, the business district of the Ivorian capital Abidjan. - The African Development Bank announced on October 31, 2019, the largest capital increase in its history, with an almost 125 percent jump from $93 billion to $208 billion. (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP)

تعيين مغربية في منصب قيادي بالبنك الأفريقي للتنمية

2022-09-13 / 18:58
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هبة بريس _ الرباط

عيّن البنك الأفريقي للتنمية، وهو مؤسسة مالية قارية، سيدة مغربية في منصب مدير تنفيذي لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء الإثنين.

وأضاف المصدر نفسه أن البنك الأفريقي للتنمية، الذي يتخذ من مدينة أبيدجان، في ساحل العاج، مقرا له، عيّن أيضا 11 شخصا آخر في المنصب نفسه ليصل مجموع المدراء التنفيذيين للبنك إلى 12، بينهم خمس سيدات.

وستتولى المغربية، مليكة الضيف، منصب مديرة تنفيذية جديدة لـ”المغرب وتوغو وتونس” في هذه المؤسسة المالية القارية التي يقودها مجلس إدارة يتكون من 20 عضوا.

وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن العمليات العامة للبنك، ويتم انتخابهم لعهدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

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