أندرو أنت رجل مريض!”.. الشرطة تسحب شابا صرخ على الأمير خلال تسيير جثمان الملكة إليزابيث

هبة بريس _ وكالات

دفعت حشود شابا ليسقط أرضا وتسحبه الشرطة، الإثنين، بعد أن ضايق الأمير أندرو خلال تسيير جثمان الملكة إليزابيث في شارع “غرين مايل” بأدنبره الاسكتلندية.

وخلال مرور الموكب، الذي كان الأمير يسير فيه، صرخ شاب بين الحشود قائلا: “أندرو أنت رجل مسن مريض”

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشاب دفع من أشخاص شعروا بالإهانة من صراخه ليسقط أرضا.

وأخذ ضابط شرطة الشاب برفقته بعيدا عن الموكب، في حين صرخ مجددا :”مقرف!”.

واتسم الموكب بالهدوء نسبيا، حيث عزفت الموسيقى بمزامير القربة الاسكتلندية، في حين اصطفت الحشود لتوديع ملكتهم الراحلة وتقديم احترامهم.

وكان الملك تشارلز الثالث يسير مع الموكب برفقة أشقائه أندرو وإدوارد وآن.

ومنذ الأحد، انتظر عشرات الآلاف لساعات ليكونوا في الصفوف الأمامية وإلقاء نظرة وداع أخيرة ولو لثوان على النعش المصنوع من خشب السنديان على متن سيارة ضمن الموكب الجنائزي

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