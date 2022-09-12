الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا

دعا رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، للوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات في أوكرانيا.

وقال كوروشي اليوم الاثنين: “أجدد الدعوة التى وجهتها الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الانسانية والعودة الى الحوار والدبلوماسية.. لا بد من وقف النزاع في أوكرانيا”.

وأعرب عن استعداده إذا استدعت الضرورة، إلى استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة للجميعة العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في وقت سابق هذا العام بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأكد كوروشي، في ما يتعلق بصفقة الغذاء التي أبرمتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، أنه يتمنى تمديد العمل بالصفقة بعد 120 يوما من دخولها حيز التنفيذ.

وتابع قائلا: “أرحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة، الذي لعب دور الوسيط في إبرام صفقة تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0