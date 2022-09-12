تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يدخل حيز التطبيق

هبة بريس ـ وكالات

دخل حيز التطبيق بداية من اليوم، بشكل رسمي، قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الدول الأعضاء “وافقت رسميا على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا عقب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع الماضي”.

وبموجب القرار، سترتفع رسوم الحصول على التأشيرة من 35 إلى 80 يورو، كما يمكن لقنصليات دول الاتحاد الأوروبي أيضا طلب المزيد من المستندات وتقييد الطلبات المتعددة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن “دول التكتل اتفقت على التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا”.

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