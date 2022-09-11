بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تترد في استخدام قوتها العسكرية ضد أي تهديدات إرهابية حتى على الرغم من انتهاء الحرب في أفغانستان، وذلك في تصريحات أدلى بها في مراسم إحياء الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال بايدن اليوم الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2022) متحدثا في بوزارة الدفاع الأمريكية: “سنستمر في مراقبة وإحباط تلك الأنشطة الإرهابية أينما وجدناها، وأينما كانت، ولن نتردد أبدا في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن الشعب الأمريكي”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “استغرق الأمر عشر سنوات لرصد أسامة بن لادن وقتله، لكننا تمكنا من ذلك”. وأشار أيضا إلى الضربة الجوية في تموز/ يوليو، والتي أمر بها وأسفرت عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، خليفة بن لادن.
ووضع بايدن إكليلا من الزهور بمقر الجيش الأمريكي خارج واشنطن، حيث تحطمت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان أيرلاينز” رقم 77 صباح الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 184 شخصا.
18 تعليقات
نحن لا نحاسبهم في قتلى العراق واللبين وغيرها من الشعوب العربية…
الديمقراطيه يجب أن تكون مثل المرأة تلمع كل يوم و الا ترى وجهك مشوها و ليس نظرا
هجمات كان مخطط لها سلفا… واتخاذها ذريعة للقضاء على البلدان العربية ونهب ثرواتها وهو ما تحقق لامريكا واتباعها…
الله لا يغيب عليهم بلاء
ولماذا اليقظة وامريكا تصنع كل التهديدات
من يعش في خوف لن يكون حُراً أبداً
ابو الزهايمر يطالب شعبه باليقظة
الإرهاب صناعتكم
هجما/ت ١١ سبتمبر قامت بها المخا/برات الأ/مريكية بتقنية الهو/لوڨرام. فخد/عت العالم أجمع. وكانت السبب وراء حر/وب الشرق الأوسط.
امريكا هي الارهاب
انت اكبر ارهابي
ضحايا الابرياء 11شتنبر ذهبوا لاذنب لهم والمسؤول الوحيد من هذآ هي أمريكا.
لقد خلفت هذه الهجوم 11شتنبر حزنا شديدا على نفوس العالم وحسبنا آلله في هؤلاء الإرهابيين.
اصبحت أمريكا تسيطر على العالم بأكمله بسياساتها ومخططاتها الطاكتيكة وانتقامتها المسلمين فيجب الحيطة والحذر منها…
رحم الله الأرواح التي ذهب ضحيتها العشرات من القتلى وكانت مأساة وحشية في حقهم حسبي الله ونعم الوكيل من كان وراء ذالك.
إنها كارثة كبرى كانت ذالك اليوم عند امريكا حيث كانت خسائر فادحة مادية وبشرية..
في نظري ضحايا 11شتنبر هي افغانستان ومجزرتها من طرف أمريكا فهذا لا يعنينا نحن كمسلمين أي شيء ….والفاهم يفهم!!!!!!
أمريكا هي الإرهاب بنفسه فهي من صنعت الارهابين على يدها هههههههههههه.