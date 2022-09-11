بايدن في ذكرى هجمات سبتمبر: حربنا ضد الارهاب مستمرة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تترد في استخدام قوتها العسكرية ضد أي تهديدات إرهابية حتى على الرغم من انتهاء الحرب في أفغانستان، وذلك في تصريحات أدلى بها في مراسم إحياء الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال بايدن اليوم الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2022) متحدثا في بوزارة الدفاع الأمريكية: “سنستمر في مراقبة وإحباط تلك الأنشطة الإرهابية أينما وجدناها، وأينما كانت، ولن نتردد أبدا في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن الشعب الأمريكي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “استغرق الأمر عشر سنوات لرصد أسامة بن لادن وقتله، لكننا تمكنا من ذلك”. وأشار أيضا إلى الضربة الجوية في تموز/ يوليو، والتي أمر بها وأسفرت عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، خليفة بن لادن.

ووضع بايدن إكليلا من الزهور بمقر الجيش الأمريكي خارج واشنطن، حيث تحطمت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان أيرلاينز” رقم 77 صباح الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 184 شخصا.

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