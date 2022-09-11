الولايات المتحدة تكرم ضحايا اعتداءات 11 شتنبر الارهابية

هبة بريس - وكالات

في نيويورك تجمّع أقارب الضحايا وعناصر الشرطة والإطفاء ومسؤولون من المدينة عند النصب التذكاري والمتحف الوطني لـ11 أيلول/سبتمبر في الجزء الجنوبي من مانهاتان، حيث تمّت تلاوة أسماء الأشخاص الذين قتلوا كما هي الحال كل عام منذ وقع الهجوم الأكثر الدموية الذي شهدته الولايات المتحدة في تاريخها.

وقُرعت الأجراس بينما وقف المشاركون دقيقة صمت عند الساعتين 08,46 و09,03 (12,46 و13,03 ت غ)، وهي المواعيد الدقيقة التي ضربت فيها طائرتا الركاب برجي مركز التجارة الشمالي والجنوبي.

وأحيا بايدن الذكرى في البنتاغون حيث صدم خاطفون من تنظيم القاعدة طائرة في المبنى الضخم حيث مقر وزارة الدفاع فيما حضرت نائبته كامالا هاريس الذكرى في نيويورك.

وقال نجل جون ليسلي البرت، إحدى ضحايا الاعتداءات بعدما تلا أسم والده “الحزن يخف مع مرور الوقت لكن الغياب الدائم لوالدي يبقى حاضرا”.

ودعا قريب آخر لضحية الشخصيات السياسية الحاضرة إلى تهدئة الانقسامات العميقة في أميركا قائلا “يجب ألا نكون بحاجة الى مأساة أخرى لتوحيد أمتنا”.

في 11 أيلول/سبتمبر 2001، قتل 2977 شخصا في الاعتداءات الأكثر دموية في التاريخ والتي ارتكبها تنظيم القاعدة الجهادي.

صدمت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وطائرة ثالثة البنتاغون. والرابعة التي يبدو انها كانت تستهدف الكابيتول أو البيت الأبيض تحطمت في منطقة حرجية في شانكسفيل في بنسلفانيا بعد هجوم مضاد من الركاب.

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