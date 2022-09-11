برشيد…مداهمة وكر بالدروة للمخدرات والمهلوسات

2022-09-11 / 18:28
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة الدروة التابعة لسرية برشيد، داهمت وكر أحد التجار بمسكنه و المعروف بمتاجرته في المشروبات الكحولية و الموترات العقلية و قد تمكنت من حجز كمية من المخدرات و المشروبات الكحولية، وهي الحملة التي تأتي تفعيلا للاستراتيجية الأمنية التي دشنها قائد السرية المعين حديثا.

وأضافت ذات المصادر، أن الكمية المحجوزة تنوعت ما بين مخدر 30 كيلو غرام من سنابل الكيف، و10 كيلو غرام من أوراق طابا، وكيلو ونصف من مخدر الشيرا، و600 قنينة من المشروبات الكحولية، وأكثر من 400 حبة مهلوسة.

هذا، وقد تمكن المشتبه فيه الرئيسي من الفرار على متن دراجة نارية كبيرة الحجم مستغلا معرفته بالمنطقة، فيما تم فتح بحت في الموضوع بناءً على تعليمات النيابة العامة، و تم نشر برقية بحث في حقه.

ويذكر، أن قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد، وضع خطة محكمة لوضع حد لمظاهر ترويج المخدرات التي باتت منطقة الدروة مسرحا لها، حيث قاد الرجل حملاته التمشيطية تحت اشراف القيادة الجهوية بسطات، لتجفيف المنطقة من مختلف بؤر الجريمة بشتى أنواعها.

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