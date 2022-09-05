بعد الاستماع إليه.. الإفراج عن “التيكتوكر” محمد الملالي

نجلاء مزيان

أفرجت المصالح الامنية بتطوان، يوم أمس الأحد، عن المدعو محمد الملالي الذي اشتهر بمنصة “تكتوك ” وذلك بعد الاستماع إليه على خلفية فيديو يسيء فيه للمغرب ورموزه.

و يشار أن الملالي خرج بفيديو آخر يعتذر من خلاله للمغاربة، و يؤكد على وطنيته و حبه و اعتزازه لبلده المغرب و لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.

و الجدير بالذكر أن محمد الملالي، المشهور على موقع “تيك توك” بلقب صاحب أجمل ابتسامة أثار ضجة سابقا، بفيديو اعتبره معلقون يتضمن إساءة للملك محمد السادس.

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