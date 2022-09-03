الملك عن الراحل نور الدين بكر: “ممثل مقتدر أبدع وتألق بفضل أسلوبه المرح وبأدواره المتميزة”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان نور الدين بكر.

وجاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، الفنان المرحوم نور الدين بكر، تغمده الله بواسع رحمته ومرضاته”.

وعبر جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة الفقيد ومن خلالهم، لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرة الفقيد المسرحية والفنية، وسائر أصدقائه ومحبيه عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في رحيل ممثل مقتدر، أبدع وتألق، بفضل أسلوبه المرح، وبأدواره الكوميدية المتميزة التي ستظل راسخة في السجل الفني الوطني.

وأكد جلالته “إننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لندعو الله العلي القدير لكم بالصبر والسلوان، وأن يجزي الفقيد العزيز الجزاء الأوفى، على ما أسدى لفنه ولوطنه من أعمال جليلة، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

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