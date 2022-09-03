كريس روك: تنمري على زوجة سميث أجمل ما فعلت

هبة بريس - وكالات

خرج الممثل الكوميدي الأميركي كريس روك، عن صمته وعلق على صفعة نجم هوليوود ويل سميث له في حفل الأوسكار في آذار/مارس الماضي.

في التفاصيل، أكد روك أنه كان يعتقد لمدة 30 عاماً أن سميث رجل مثالي، إلا أنه لم يكن كذلك بل كان قبيحاً، وفق تعبيره.

وأضاف أن سميث بفعلته مزّق قناعاً لطالما استخدمه خلال سنوات طويلة.

وعند سؤاله عن تعليقه الساخر على شعر جادا بينكيت، زوجة ويل سميث، والذي اعتبره الأخير تنمّراً فانفجر غضباً وتصرّف على أساسه، ردّ روك بأن تلك النكتة كانت “أجمل ما قاله على الإطلاق”، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “ديلي ميل”.

وتابع في حديث مع الصحافيين أثناء جولة في ليفربول، الجمعة، أنه يتمنى ألا يعاود سميث ارتداء الأقنعة مهما كانت العواقب، بل أن يترك وجهه الحقيقي للعلن، في إشارة منه إلى أن يتصرّف نجم هوليوود وفقا لقناعته لا أن يحاول تجميل أفعاله.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0