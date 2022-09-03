من أجل بعض الدراهم.. الملالي يسب المغاربة و يتجرأ على “الملك”

2022-09-03 / 12:24
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نجلاء مزيان

خرج محمد الملالي المشهور في موقع “تيك توك” ب “الملالي” بتصريحات مثيرة و مستفزة عبر بث مباشر قام به بنفس المنصة.

سب و تهكم و استفزاز للمغاربة من أجل بعض الدراهم التي قد يجنيها عقب بث مباشر خلق الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنه من عبارات قاسية تمس برموز و مقدسات البلاد.

قابله استنكار و استياء شديدين من طرف العديد من النشطاء، الذين عبروا عنه خلال التعليقات التي تضمنت معظمها “عاش الملك” فيما اكتفى البعض الآخر بلوم الأشخاص الذين يساهمون في شهرة ” من هب و ذب”.

جهل، عدم الوعي، شهرة موسمية، و الرغبة في تحقيق الربح المادي، كلها عوامل جعلت من البعض يتجرؤون على سب المغاربة و استفزاهم سواء عبر ما يقدمونه من فيديوهات مخلة بالحياء، صور تبرز مفاتنهم، أو تصريحات مثيرة للجدل تصل إلى المساس بملك البلاد.

و يبقى السؤال ! متى سوف يوضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشوهون صورة المغرب بالخارج و يدمرون جيلا بأكمله؟ متى سيتم وضع قوانين ردعية حتى يتعض البعض ؟ متى سيتم تقنين هذا المجال ؟

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‫25 تعليقات

  1. خالف تعرف مثل عربي قديم
    الحر بالغمزة والعديد بالدبزة
    Soy puro marroqui
    Viva marruecos
    Viva el REY

  2. هاذ لموسخ تخلع خرج من حفر لبيار
    وطلعوع لمغاربة الي كيحبو التفاهة.
    وكيرد ليهم. كما قيل .إذا أكرمت الكريم ملكته.
    وإذا أكرمت اللئيم تمرد..

  4. بحال هاذ الجرثومة شكون اللي كبر ليه الشان غير التافهين ابناء التافهين حتى ولى يسب فالمغرب ورموزه….

  5. على الدولة ان لا تسمح لكل جاهل تافه ان ينشر اي محتوى وان تنزل أشد العقاب لكل من سولت له نفسه المساس بالدولة سبا اوقذفا وان يقذف في السجن مثل هذا الوسخ

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