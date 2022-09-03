من أجل بعض الدراهم.. الملالي يسب المغاربة و يتجرأ على “الملك”

نجلاء مزيان

خرج محمد الملالي المشهور في موقع “تيك توك” ب “الملالي” بتصريحات مثيرة و مستفزة عبر بث مباشر قام به بنفس المنصة.

سب و تهكم و استفزاز للمغاربة من أجل بعض الدراهم التي قد يجنيها عقب بث مباشر خلق الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنه من عبارات قاسية تمس برموز و مقدسات البلاد.

قابله استنكار و استياء شديدين من طرف العديد من النشطاء، الذين عبروا عنه خلال التعليقات التي تضمنت معظمها “عاش الملك” فيما اكتفى البعض الآخر بلوم الأشخاص الذين يساهمون في شهرة ” من هب و ذب”.

جهل، عدم الوعي، شهرة موسمية، و الرغبة في تحقيق الربح المادي، كلها عوامل جعلت من البعض يتجرؤون على سب المغاربة و استفزاهم سواء عبر ما يقدمونه من فيديوهات مخلة بالحياء، صور تبرز مفاتنهم، أو تصريحات مثيرة للجدل تصل إلى المساس بملك البلاد.

و يبقى السؤال ! متى سوف يوضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشوهون صورة المغرب بالخارج و يدمرون جيلا بأكمله؟ متى سيتم وضع قوانين ردعية حتى يتعض البعض ؟ متى سيتم تقنين هذا المجال ؟

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