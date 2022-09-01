وجدة .. “السينما قاطرة للوساطة الإجتماعية” شعار الدورة 10 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة

هبة بريس : وجدة

تنظم جمعية التضامن للتنمية والهجرة فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة من 14 لغاية 17 شتنبر الجاري بمسرح محمد السادس بوجدة، بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل لجهة الشرق – قطاع الثقافة – والمركز السينمائي المغربي، وبدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجاليةالمغربية بالخارج ومجلس عمالة وجدة أنجاد وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق والمديرية الجهوية للسياحة لجهةالشرق ووكالة تنمية الشرق، تحت شعار “السينما قاطرة للوساطة الاجتماعية”، وسط حضور فنانين ومخرجين ومنتجين ونقاد.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، ستعرف هذه الدورة مشاركة 11 فيلما من دول العالم “المغرب – تونس — مصر – سوريا – تركيا – روسيا – فرنسا – العراق – بلجيكا. وقد تم انتقاء أربعة أفلام منها للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والتي ستتنافس من أجل الظفر بجوائز المهرجان، المتمثلة في الجائزة الكبرى – جائزة لجنة التحكيم – جائزة السيناريو – جائزة أحسن دور رجالي – جائزة أحسن دور نسائي. وستة أفلام قصيرة للمشاركة في المسابقة الرسمية للظفر بثلاث جوائز، وهي جائزة الإخراج – جائزة السيناريو – جائزة لجنة التحكيم، وفيلم خارج المسابقة للمخرجة الفرنسية من أصل مغربي سيمون بيتون.

ويضيف البلاغ، أما بخصوص لجنة التحكيم لهذه الدورة فسيترأسها المخرج المغربي المقيم بفرنسا عهد محمد بنسودة والمخرج المغربي المقيم بسويسرا محسن بصري والمنتجة البلجيكية بفاف صابرينا.

كما ستعرف هذه الدورة تكريم نخبة من السينمائيين من مغاربة العالم لها بصمتها المتميزة على الشاشة العالمية الكبيرة، ويتعلق الأمر بكل من المخرج والممثل المغربي عبدالكريم قيسي، المقيم ببلجيكا، والممثل كمال كينزو، المقيم كذلك ببلجيكا، والمخرجة الفرنسية سيمون بيتون، والممثلة المغربية المقيمة بإسبانيا ابتسام مگروني.

كما ستعرف الدورة تنظيم ندوة فكرية بحضور أساتذة جامعيين متخصصين، بالإضافةإلى ماستر كلاس حول التجربة السينمائية العالمية لمغاربة العالم، بالإضافة إلى ورشات تكوينية لفائدة شباب الجهة الشرقية المهتمين بالسينما.

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