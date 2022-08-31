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البيضاء.. “الشغب الرياضي” يجر 3 قاصرين للاعتقال

2022-08-31 / 10:53
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء 30 غشت الجاري ، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسارة مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بحي الرحمة، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف ثمانية من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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