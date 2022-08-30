الولايات المتحدة تراجع وضع المغرب وتحذفه من قائمة الوجهات عالية المخاطر

2022-08-30 / 19:10
0

هبة بريس ـ وكالات

قام المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها بحذف المغرب من لائحة الوجهات عالية المخاطر بالنسبة للمسافرين، وذلك في ما يتصل بتفشي كوفيد-19.

وحسب آخر تحديث للمركز، فإن المملكة المغربية، التي كانت في السابق مصنفة ضمن البلدان عالية المخاطر (المستوى الثالث)، أصبحت اليوم ضمن وجهات السفر ذات مستوى معتدل من المخاطر (المستوى الثاني).

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب نهج سياسة حكيمة للتعامل مع الجائحة أشادت بها مختلف دول العالم حيث مكنت الإجراءات الاستباقية و الاحترازية و طرق تدبير الجائحة و نجاح عملية التلقيح من جعل المغرب دول تتحكم بشكل كبير في الوضع الوبائي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة

محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على…

2022-08-30 / 18:24
Photo of توقيف مجموعة أشخاص بوجدة ينشطون في تزوير وثائق تأشيرات “شينغن”

توقيف مجموعة أشخاص بوجدة ينشطون في تزوير وثائق تأشيرات…

2022-08-30 / 18:19
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة

2022-08-30 / 17:09
Photo of وجدة … أستاذة تعتصم إحتجاجا على حذفها من لوائح التعيينات

وجدة … أستاذة تعتصم إحتجاجا على حذفها من لوائح…

2022-08-30 / 16:22
Photo of إنزكان : لماذا تأخر العامل أبو الحقوق في تفعيل مذكرة العزل في حق 9 مستشارين؟؟

إنزكان : لماذا تأخر العامل أبو الحقوق في تفعيل…

2022-08-30 / 16:20
Photo of ضمنهم مواطنين من فلسطين واليمن والجزائر.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ743 مهاجرا سريا

ضمنهم مواطنين من فلسطين واليمن والجزائر.. البحرية الملكية تقدم…

2022-08-30 / 15:54
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء

2022-08-30 / 12:21
Photo of جمعية سيدتي تجمد فرعها بتونس وتدين استقبال رئيس الكيان الوهمي

جمعية سيدتي تجمد فرعها بتونس وتدين استقبال رئيس الكيان…

2022-08-30 / 11:34
Photo of لوباريزيان: مراكش الوجهة المفضلة للسياح الفرنسيين هذا الصيف

لوباريزيان: مراكش الوجهة المفضلة للسياح الفرنسيين هذا الصيف

2022-08-30 / 11:16
Photo of ألحقوا خسائر مادية بسيارتين.. إيقاف 4 أشخاص بالبيضاء

ألحقوا خسائر مادية بسيارتين.. إيقاف 4 أشخاص بالبيضاء

2022-08-30 / 10:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق