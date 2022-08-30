الولايات المتحدة تراجع وضع المغرب وتحذفه من قائمة الوجهات عالية المخاطر

هبة بريس ـ وكالات

قام المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها بحذف المغرب من لائحة الوجهات عالية المخاطر بالنسبة للمسافرين، وذلك في ما يتصل بتفشي كوفيد-19.

وحسب آخر تحديث للمركز، فإن المملكة المغربية، التي كانت في السابق مصنفة ضمن البلدان عالية المخاطر (المستوى الثالث)، أصبحت اليوم ضمن وجهات السفر ذات مستوى معتدل من المخاطر (المستوى الثاني).

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب نهج سياسة حكيمة للتعامل مع الجائحة أشادت بها مختلف دول العالم حيث مكنت الإجراءات الاستباقية و الاحترازية و طرق تدبير الجائحة و نجاح عملية التلقيح من جعل المغرب دول تتحكم بشكل كبير في الوضع الوبائي.

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