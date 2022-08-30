رقية ماغى تحسم الجدل بشأن زواجها

2022-08-30 / 16:50
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نجلاء مزيان

حسمت الفنانة المغربية رقية ماغى المقيمة بدولة الإمارات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”،-حسمت- الجدل حول زواجها.

و ردا على سؤال إحدى متابعاتها الذي جاء فيه: “تزوجتي؟ راكي كتحمقيني ديما منورة”، نفت رقية دخولها القفص الذهبي قائلة: “سؤال تردد بزاف انا حاليا غير متزوجة ولا مرتبطة”.

و أضافت قائلة:” يمكن لي بغاه قلبي مزال ملقيتو باقي ماقلت هذا هو .. وفي الاخير الله يكتب لينا مكاتب الخير مع أهل الخير “.

و في سياق منفصل، كشفت الفنانة المغربية عبر ذات المنصة عن تواجدها بالمغرب من أجل تحضير أعمال فنية جديدة، مؤكدة أنها تستقر حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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