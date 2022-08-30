ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة استيراد أزيد من 66 الف أورو
تم بميناء طنجة المتوسط إحباط محاولة استيراد مبلغ مالي كبير من عملة أجنبية بدون التصريح به للجمارك.
وأوضح مصدر جمركي ، أن العناصر الجمركية لمديرية المسافرين التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط أحبطت عند محطة الوصول ، أمس الاثنين ، عملية استيراد مبلغ مالي من العملة الأجنبية بدون تصريح به لعناصر الجمارك .
وأشار المصدر ذاته الى أن قيمة الأموال المحجوزة بلغت 66 ألف و350 أورو ، بالإضافة إلى ثلاثة شيكات بنكية تبلغ قيمتها الإجمالية 300 ألف درهم، وذلك على متن سيارة خفيفة مرقمة بإيطاليا في ملكية مواطن مغربي مقيم بالخارج.
وكان المعني بالأمر قد صرح ، حسب المصدر ذاته ، حيازته فقط لمبلغ 1500 أورو ، إلا أن عملية تفتيش يدوي دقيق للسيارة أسفرت عن العثور على المبلغ المالي الإضافي المتمثل في 66350 أورو والشيكات البنكية غير المصرح بها ، و الكل مخبأ بعناية بداخل صندوق السيارة.
وتمت إحالة المعني بالأمر على فرقة الشرطة القضائية بالميناء قصد تعميق البحث.
تعليق واحد
حرام عليهم،خصوصاً إن الأموال متجهة نحو المغرب.