الكاتبة المغربية ليلى السليماني تترأس لجنة تحكيم جائزة البوكر الدولية

هبة بريس

تترأس الروائية الفرنسية المغربية ليلى السليماني لجنة تحكيم نسخة 2023 من جائزة البوكر الدولية، وهي جائزة أدبية مرموقة تمنح كل سنة لكتاب مترجم إلى اللغة الإنجليزية وينشر في المملكة المتحدة أو إيرلندا.

وتضم لجنة التحكيم كلاًّ من أوليام بلاكر، أحد مترجمي الأدب البارزين في بريطانيا، وتان توان إنغ، الروائي الماليزي أحد الحاصلين على البوكر، وبارول سيغال، كاتب وناقد بنيويوركر، وفريدريك ستودمان، المحرر الأدبي في الفاينانشيال تايمز.

يشار إلى أن الكاتبة ليلى سليماني صحافية وكاتبة فرنسية-مغربية، من مواليد 1981 بالرباط، وقد تخرجت في معهد الدراسات السياسية بباريس، وعملت سـنة 2008 في مجلة “جون أفريك” حيث عالجت سلسلة من المواضيع ذات صلة بشمال إفريقيا.

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