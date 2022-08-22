نقابة الصحافيين بالقنطيرة تشجب تصريحات “عادل الميلودي” المهينة للجسم الإعلامي

2022-08-22 / 18:30
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هبة بريس – فن
عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن شجبه ما وصفها بالتصريحات المسيئة  للفنان عادل الميلودي الموغلة في التجريح والإهانة والمس بالكرامة الإنسانية في حق الجسم الصحفي والمهني بالقنيطرة، مع دعوته لتقديم اعتذار علني .
وجاء في بيان صحفي توصلت جريدة هبة بريس بنخسة منهن أن  الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، القنيطرة، يتابع باستغراب شديد واستنكار تصريحات  الفنان عادل الميلودي المسيئة للجسم الصحفي بالقنيطرة واستعماله لقاموس  موغل في  استحضار لغة “الحيوانات ” في وصف متخلف وقدحي والإهانة والتجريح  والترهيب للصحافيين  والمس بكرامتهم  الانسانية بنعتهم “بالكلاب” والمس بالحياة الخاصة  ونشر أخبار كاذبة وزائفة من خلال التشهير بغرض تصفية حسابات مع جسم صحافي لم يطاوعه في خرجاته مع ما يرافق تلك التصريحات عبر “الفايس بوك” من التنمر والإساءة إلى صورة المرأة والابتزاز وإهانة السلطات العمومية.
وأضاف البيان، انه وأمام هذا السلوك المستفز والغير مقبول فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة  تعلن عن تضامنا مع صحفيي جريدة “أخبار الفجر المغربية”، ودعوتها الفنان عادل الميلودي إلى تقديم اعتذار علني لطي هاته الصفحة، مع إعلان عن دعهما الكامل للصحافيين والصحافيات  المتضررين  والمتضررات في كل الخطوات القانونية التي سيتخذونها.
كما رفض الفرع النقابي كل الاختلالات  التي تمس العمل الصحفي وشجبها الواضح لكل الممارسات الدخيلة على المهنة والانزلاقات، مع التنبيه إلى عدم تعريض أبناء وزوجة الفنان عادل الميلودي لأي استهداف حيث لنا الثقة في القضاء الساهر على صيانة الأمن القضائي  طبقا للفصل 177 من الدستور الذي يتابع  النازلة وسيرتب المناسب . على حد تعبير البلاغ.
كما تم التنديد بكل أساليب تمييع مهنة الصحافة، عبر ضرب القواعد  والمعاييرالمهنية  وأخلاقيات المهنة، والتأكيد على استعداد المكتب النقابي  على ضوء تطورات هذا الملف بلورة القرارات والإجراءات المناسبة صيانة لسمعة الممارسة الإعلامية والمهنية بالقنيطرة حيث ستعلنُ في بلاغ خاص.

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