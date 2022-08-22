لتجنب “الاكتظاظ” و”ارتفاع الأسعار”.. مغاربة يختارون السفر بعد “الصيف”

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي يشتكي عدد كبير من الأسر المغربية، من ارتفاع أسعار السياحة الداخلية خلال فترة العطلة الصيفية، تفضل فئة من المواطنين السفر والاستمتاع بالعطلة بعد “موسم الصيف”.

وفي هذا الصدد، اختار عدد من المغاربة الاستفادة من العطلة بعد شهري يوليوز وغشت، اللذان يعرفان ارتفاعا في أسعار الاقامة بالفنادق وكراء الشقق وكذا المقاهي والمطاعم ومختلف الخدمات السياحية والترفيهية، الى جانب الاكتظاظ الذي تشهده معظم المدن الساحلية وخاصة بجهة الشمال.

وفضلت هذه الفئة، السفر والاستمتاع بقسط من الراحة والترفيه، تزامنا وبداية الموسم الدراسي، خاصة أن عددا منهم عزاب أو متزوجون دون أطفال .

وأكد عدد منهم، أنهم ألفوا السفر كل سنة خلال هذه الفترة التي تعرف استقرارا في الأسعار وعدم الاكتظاظ بالشواطئ والفنادق والمطاعم، لافتين أن يستغلون الأمر أحسن استغلال قبل انجابهم للأطفال والتزامهم بتوقيت الدراسة والسفر خلال العطل المدرسية .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1