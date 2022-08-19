الداخلة: مداهمة منزل وسط الصحراء وتوقيف 19 مهاجر سري

2022-08-19 / 13:15
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هبة بريس-اشعبان لحبيب

تمنكت عناصر المركز الترابي، للدرك الملكي أنتيرفت التابعة للقيادة الإقليمية الداخلة، مساء أمس الخميس من إحباط عملية للهجرة السرية، بعد إكتشافها وكرا يعج بالمرشحين للهجرة السرية، بأحد منازل الإصطياف بمنطقة “كرارة امات ارميمدة” شرق مدينة الداخلة.

المصادر أسرت “ل هبة بريس، أن مالك المنزل تفاجئ خلال زيارته لمنزله، بحركة غير طبيعية وتواجد عدد من الغرباء بمحيط منزله، مما جعله يقوم بربط الإتصال في الموضوع، بمصالح الدرك الملكي التي توجهت لعين المكان فور علمها، وتمكنت من توقيف المرشحين للهجرة السرية، الذين استغلوا عزلة المنزل وبعده عن المدار الحضري كملجاء لهم، في إنتظار أن تتاح لهم الفرصة من أجل ركوب الأمواج نحو الأرخبيل الإسباني.

مصالح الدرك الملكي، التي تفاعلت مع بلاغ صاحب المنزل مما إستدعى منها الانتقال ومحاصرة المنزل “موضوع البلاغ”، حيث قاموا بإقتياد جميع المرشحين للهجرة نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالداخلة، لإستكمال البحث معهم وكشف المتورطين في العمل الاجرامي، مشيرا إلى أن جنسياتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، ويبلغ عددهم 19 شخصا بينهم 8 نساء وقاصرة.

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