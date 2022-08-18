سوء برمجة المخيمات هدد عشرات الأطفال بالمبيت في العراء

ع.المحياوي

عرفت برمجة المخيمات هذه السنة على مستوى المصالح المركزية بتدبير ملف التخييم بالمملكة، خطرا كبيرا وذلك بعدما فجأت مجموعة من الجمعيات بسوء برمجة المخيمات من قبيل مخيم خرزوزة بضواحي أزرو، خلال المرحلة الرابعة على غرار المراحل السابقة، عندما وجدت الجمعيات أطفالها في الهواء الطلق دون مأوى.

وبحسب مصادر “هبة بريس” فان الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، تدخل على الخط وأنقذ الوضع في وقت وجيز، بتعاون مع كل من قيادة مخيم الأطلس والمدير الإقليمي بإفران وبتنسيق مع المدير الجهوي الذي مكن من توفير فضاء آخر لأزيد من 150 طفل قبل أن يسود الهلع والخوف في صفوفهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه طرحت إشكالية استقبال وإيواء العشرات من الأطفال ببعض المخيمات المملكة، أدى إلى تدمر حقيقي في صفوف أطفال المخيمات وأعضاء الجمعيات التي تشتغل في هذا القطاع الهام في الترفيه والتكوين للأجيال الصاعدة.

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