اسبانيا ..بنك متهم بالتحايل على “عاملات فرولة “مغربيات

2022-08-17 / 19:02
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هبة بريس - متابعة

قالت مصادر إعلامية اسبانية، أن عدد من عاملات الفراولة المغربيات سقطن ضحية تحايل من طرف بنك اسباني ، بعد دفعهن رسوم تامين دون علمنهن خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.

واضافت صحيفة “لامار دي أونوبا”، التي أوردت الخبر، إن فرع بنك “كايكسا” بمدينة “هويلفا” تقاضى رسوما عن اشتراك “عاملات الفراولة” في التأمين الصحي طيلة سبع سنوات دون طلب موافقتهن المسبقة، حيث لا توجد أي فواتير أو وثائق بخصوص التعاقد المبرم بين الطرفين.

من جانبه نفى البنك الاسباني ماجاء في الصحيفة ، مؤكدا انه لم يتلقى اية فواتير مشيرا الى أن مبلغ التأمين لا يتعدى 10 في المائة من الرواتب التي تكسبها العاملات الموسميات في الأشهر القليلة من إقامتهن السنوية في إسبانيا.

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