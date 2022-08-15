ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة الغذائية و الأبناك يحسنان أداء بورصة البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحسن أداء المعطيات الرقمية الخاصة بسوق البورصة بالدار البيضاء خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة.

و يعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الصناعة الغذائية بحوال 2,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,7 في المائة و البناء ومواد البناء بنسبة 1,4 في المائة.

أما على مستوى السوق البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض هذا الأسبوع 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0