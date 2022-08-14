A partial view shows residential buildings in the Iranian capital Tehran on December 22, 2021. (Photo by ATTA KENARE / AFP)

بعد 6 أعوام.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

2022-08-14 / 18:09
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هبة بريس _ وكالات

تسلّم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أوراق اعتماد بدر عبدالله المنيخ، وهو أول سفير للكويت في طهران مذ خفّضت الإمارة الخليجية تمثيلها الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية، عام 2016.

وأفادت الخارجية الإيرانية، ليل السبت، بأن المنيخ قدّم أوراق اعتماده “ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وكانت الكويت خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية في أعقاب قرار السعودية في يناير 2016، قطع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية على خلفية تعرض بعثات دبلوماسية لها لاعتداءات من محتجين على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي السعودي المعارض نمر النمر.

وتأتي الخطوة الكويتية في ظل حوار تجريه إيران والسعودية منذ أكثر من عام، سعيا لتحسين العلاقات بين الخصمين الاقليميين.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في يوليو الماضي، أن بلاده تعدّ لعقد لقاء علني بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني.

وتأتي عودة السفير الكويتي الى طهران، بعد أسابيع من إعلان الإمارات أنها تدرس إعادة سفيرها الى العاصمة الإيرانية، بعد سنوات من قيامها بخطوة مماثلة للخطوة الكويتي

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