“الديستي” يطيح ببطل فيديو الاعتداء على شرطي مرور بالدار البيضاء

هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يومه الجمعة 12 غشت الجاري، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو متلبس بحيازة دراجة نارية متحصلة من السرقة وتهديد موظف الشرطة أثناء تدخله لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

وكان المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة ، قد تم ضبطه متلبسا بحيازة دراجة نارية متحصلة من عملية سرقة بالعنف، قبل أن يعمد لتهديد شرطي مرور بواسطة أداة راضة بغرض تسهيل فرار مشاركه في هذه الأفعال الإجرامية على متن الدراجة النارية المسروقة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمنطقة قروية بضواحي الجرف الأصفر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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