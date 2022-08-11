“الأطوروت” تعلن الممنوع ..السير والتوقف على شريط التوقف الاستعجالي

2022-08-11 / 14:21
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هبة بريس _ الرباط

ذكرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار أن السير والتوقف على شريط التوقف الاستعجالي ممنوعان إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها أنه “نظرا لحركة السير المهمة التي تعرفها شبكة الطرق السيارة الوطنية في الموسم الصيفي الحالي، تذكر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار أن السير والتوقف على شريط التوقف الاستعجالي ممنوعان إلا في حالات الضرورة القصوى”.

وأشارت إلى أن شريط التوقف الاستعجالي يستعمل من طرف فرق التدخل التابعة للشركة الوطنية للطرق السيار، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، فرق الإغاثة، وجميع الأطراف المعنية الأخرى على الطريق السيار، للتدخل في حالة وقوع أي حدث طارئ. حيث أن كل استعمال غير مبرر لشريط التوقف الاستعجالي من شأنه تأخير وصول المساعدات في الوقت المناسب لمستعملي الطريق السيار في حالة خطرو يشكل خرقا لقانون السير.

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