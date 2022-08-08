النارسا عالجت كافة ملفات تجديد حظيرة المركبات برسم السنة الجارية

هبة بريس - و م ع

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنها درست وعالجت كافة الملفات الخاصة ببرنامج تجديد وتكسير حظيرة مركبات النقل الطرقي برسم السنة الجارية.

وأوضحت الوكالة ، في بلاغ لها، أن هذه الملفات التي تم استقبالها عبر المنصة الإلكترونية tajdid-hadira.narsa.gov.ma تم دراستها ومعالجتها، مضيفة أنه تم إشعار المقاولات المعنية بواسطة رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني تطلعهم من خلالها على مآل ملفاتهم.

وفي هذا الصدد، وبالنسبة لعملية التجديد، دعا البلاغ المهنيين الذين توصلوا برسالة نصية عبر بريدهم الإلكتروني تخبرهم من خلالها الوكالة أن ملفاتهم تستوفي الشروط، إلى اختيار الشركة المسوقة ومدها بمرجع الطلب حتى يتسنى لها إدخال الفاتورة الأولية بالنظام المعلوماتي، وتأكيد الاختيار من طرف المهنيين المعنيين، على أن تقوم الإدارة بإعداد الالتزام بالنفقة وتخبر المقاولة المعنية بذلك عبر البريد الإلكتروني.

كما تحث الوكالة على وضع المركبة القديمة، مقابل وصل إيداع، لدى الشركة المعتمدة بهدف تكسيرها وسحبها النهائي، وتحميل الفاتورة النهائية لعملية شراء المركبة الجديدة في النظام المعلوماتي، ووضع الملف لدى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية القريبة من محل سكناهم، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصلهم بالرسالة النصية.

ويتكون الملف من وصل إيداع المركبة أو المركبات القديمة لدى الشركة المعتمدة بهدف تكسيرها وسحبها النهائي، وأصل شهادة تسجيل المركبة أو المركبات القديمة المراد تكسيرها، والتزام وتصريح بالشرف مصادق عليه من طرف السلطات المختصة حول صحة المعلومات والوثائق المدلى بها، وأن يكون أصل الالتزام مصادق عليه من طرف السلطات المختصة الذي يخول للوكالة صرف المنحة للشركة المسوقة للمركبة،

وأبرز البلاغ أن نموذج الالتزام يمكن تحميله من المنصة الرقمية المذكورة.

وبالنسبة لعملية التكسير، فإن المعنيين ، بعد التزام الإدارة بالنفقة وتحميل القرار بالنظام المعلوماتي وإخبار المهنيين ، مطالبون بوضع المركبة القديمة ، مقابل وصل إيداع ، لدى

الشركة المعتمدة بهدف تكسيرها وسحبها النهائي، ووضع الملف لدى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية القريبة من محل سكناهم، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصلهم بالرسالة النصية.

ويتكون هذا الملف، بدوره، من أصل شهادة تسجيل المركبة أوالمركبات القديمة المراد تكسيرها، ووصل إيداع المركبة أوالمركبات القديمة لدى الشركة المعتمدة بهدف تكسيرها وسحبها النهائي، والتزام وتصريح بالشرف مصادق عليه من طرف السلطات المختصة حول صحة المعلومات والوثائق المدلى بها.

وحسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإنها ستقوم ، فور استيفاء هذه المراحل، بصرف المنح لمستحقيها وإخبار المعنيين بذلك، مضيفة أن المهنيين بإمكانهم تتبع مراحل معالجة ملفاتهم عبر حسابهم الإلكتروني في المنصة الرقمية المذكورة.

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