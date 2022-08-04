الصورة من الأرشيف

عبور أول رحلة جوية المجال الجوي السعودي متجهة إلى إسرائيل

2022-08-04 / 10:17
0
هبة بريس

عبرت رحلة تجارية متجهة إلى إسرائيل المجال الجوي السعودي، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أن فتحت السعودية الشهر الماضي أجواءها أمام جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الإسرائيلية.
وأقلعت الرحلة التي تديرها شركة طيران “كاثي باسيفيك” من هونغ كونغ، ومن المقرر أن تهبط في تل أبيب صباح اليوم.

وأظهرت خدمة تتبع الرحلات أن الطائرة كانت تحلق فوق الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي قبل أن تعبر الساحل السعودي بالقرب من مدينة الدمام. وحلقت الطائرة فوق شمال السعودية والأردن، ودخلت الأراضي الإسرائيلية شمال البحر الميت.

يذكر أن رحلة أخرى تابعة لشركة “كاثي باسيفيك” كانت أيضا متجهة من هونغ كونغ إلى تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت مسارا مختلفا، حيث حلقت فوق الصين وكازاخستان وتركيا، ودخلت المجال الجوي الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط.

هذا ولم تحلق الخطوط الجوية الإسرائيلية حتى الآن فوق الأجواء السعودية منذ إعلان المملكة عن فتح مجالها الجوي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال” تلقت موافقة رسمية من الرياض لبدء استخدام مجالها الجوي. أما القناة الإسرائيلية 13، فقالت إن “إلعال وشركة الطيران الإسرائيلية “أركيا” لا تزالان تنتظران الموافقة النهائية من السعودية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيلينسكي يدعو الصين للوقوف ضد روسيا

زيلينسكي يدعو الصين للوقوف ضد روسيا

2022-08-03 / 23:11
Photo of حفرة عملاقة تثير الحيرة والقلق في تشيلي

حفرة عملاقة تثير الحيرة والقلق في تشيلي

2022-08-03 / 22:30
Photo of بيلوسي تصدر بيانا بعد زيارة تايون وتوجه رسالة إلى الصين

بيلوسي تصدر بيانا بعد زيارة تايون وتوجه رسالة إلى…

2022-08-03 / 20:55
Photo of صدام حسين يهاتف ترامب في 2022.. سر المكالمة المستحيلة

صدام حسين يهاتف ترامب في 2022.. سر المكالمة المستحيلة

2022-08-03 / 16:59
Photo of تايوان تعلن اختراق 27 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي خلال اليوم

تايوان تعلن اختراق 27 مقاتلة صينية نطاق دفاعها الجوي…

2022-08-03 / 16:02
Photo of انتشال 29 مهاجرا من زورق قبالة سواحل اليونان

انتشال 29 مهاجرا من زورق قبالة سواحل اليونان

2022-08-03 / 14:54
Photo of النهضة”: الغنوشي يواجه تحقيقات جديدة بتهمة وصف الأجهزة الأمنية بـ”الطاغوت”

النهضة”: الغنوشي يواجه تحقيقات جديدة بتهمة وصف الأجهزة الأمنية…

2022-08-03 / 13:11
Photo of الرئيس الإسرائيلي يأمر بالتحقيق في مزاعم بانتهاكات جنسية بحق حارسات سجن

الرئيس الإسرائيلي يأمر بالتحقيق في مزاعم بانتهاكات جنسية بحق…

2022-08-03 / 12:03
Photo of بيلوسي تغادر تايوان بعد زيارة أثارت غضب الصين

بيلوسي تغادر تايوان بعد زيارة أثارت غضب الصين

2022-08-03 / 11:58
Photo of جدري القردة.. كاليفورنيا تعلن “الطوارئ”

جدري القردة.. كاليفورنيا تعلن “الطوارئ”

2022-08-03 / 09:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق