خنيفرة..تحويط حرائق على مستوى غابتي “جبل عمار تسكارت” و”بويدار”

هبة بريس - متابعة

أفادت السلطات المحلية لإقليم خنيفرة بأن فرق مكافحة النيران، المكونة من مختلف السلطات والمصالح المعنية، تمكنت من تحويط الحرائق الغابوية المسجلة، منذ أمس الثلاثاء، على مستوى غابة “جبل عمار تسكارت”، الواقعة بجماعة لهري، دائرة خنيفرة، وغابة “بويدار” الكائنة بالنفوذ الترابي لجماعة كروشن، دائرة القباب.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه قد تمت لأجل ذلك، تعبئة فرق للتدخل مكونة من المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والمياه والغابات والسلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، إلى جانب عناصر من الإنعاش الوطني ومتطوعين من الساكنة، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وطائرتين من نوع “كانادير”، والتي نفذت إلى غاية صبيحة اليوم الأربعاء، 6 طلعات إطفائية جوية.

وقد واجهت فرق التدخل، تضيف المصادر نفسها، صعوبات كثيرة لاحتواء النيران، تمثلت في وعورة تضاريس المنطقة التي استصعبت معها مهام التدخل الأرضي، وكثافة الغطاء الغابوي، وهبوب رياح قوية والظروف المناخية غير المواتية.

وبخصوص الخسائر المسجلة، فقد أتت النيران على ما يناهز 200 هكتار من الغطاء الغابوي، المشكل أساسا من أشجار البلوط الأخضر والعرعر، وذلك دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وخلصت المصادر ذاتها إلى أن تعبئة كافة الموارد البشرية والإمكانات والوسائل ستبقى متواصلة، كما ستستمر التدخلات الميدانية، برا وجوا، إلى غاية إخماد هذه الحرائق بشكل تام ونهائي.

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