خنيفرة..تحويط حرائق على مستوى غابتي “جبل عمار تسكارت” و”بويدار”

2022-08-03 / 21:53
0
هبة بريس - متابعة

أفادت السلطات المحلية لإقليم خنيفرة بأن فرق مكافحة النيران، المكونة من مختلف السلطات والمصالح المعنية، تمكنت من تحويط الحرائق الغابوية المسجلة، منذ أمس الثلاثاء، على مستوى غابة “جبل عمار تسكارت”، الواقعة بجماعة لهري، دائرة خنيفرة، وغابة “بويدار” الكائنة بالنفوذ الترابي لجماعة كروشن، دائرة القباب.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه قد تمت لأجل ذلك، تعبئة فرق للتدخل مكونة من المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والمياه والغابات والسلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، إلى جانب عناصر من الإنعاش الوطني ومتطوعين من الساكنة، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وطائرتين من نوع “كانادير”، والتي نفذت إلى غاية صبيحة اليوم الأربعاء، 6 طلعات إطفائية جوية.

وقد واجهت فرق التدخل، تضيف المصادر نفسها، صعوبات كثيرة لاحتواء النيران، تمثلت في وعورة تضاريس المنطقة التي استصعبت معها مهام التدخل الأرضي، وكثافة الغطاء الغابوي، وهبوب رياح قوية والظروف المناخية غير المواتية.

وبخصوص الخسائر المسجلة، فقد أتت النيران على ما يناهز 200 هكتار من الغطاء الغابوي، المشكل أساسا من أشجار البلوط الأخضر والعرعر، وذلك دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وخلصت المصادر ذاتها إلى أن تعبئة كافة الموارد البشرية والإمكانات والوسائل ستبقى متواصلة، كما ستستمر التدخلات الميدانية، برا وجوا، إلى غاية إخماد هذه الحرائق بشكل تام ونهائي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شيشاوة..وفاة مسنة إثر انهيار سقف منزل

شيشاوة..وفاة مسنة إثر انهيار سقف منزل

2022-08-03 / 21:27
Photo of هل تفتح محكمة جرائم الاموال تحقيق في شبهات استلاء محطة للتلفيف بتارودانت على أموال عمومية؟؟

هل تفتح محكمة جرائم الاموال تحقيق في شبهات استلاء…

2022-08-03 / 20:51
Photo of متطوعون يوزعون مساعدات عينية على 600 أسرة متضررة من حرائق العرائش

متطوعون يوزعون مساعدات عينية على 600 أسرة متضررة من…

2022-08-03 / 19:12
Photo of “بعد تحويلها لمدينة نخيل” ..”حركة الشباب الاخضر” تدعو للحفاظ على الهوية المنظرية لطنجة

“بعد تحويلها لمدينة نخيل” ..”حركة الشباب الاخضر” تدعو للحفاظ…

2022-08-03 / 19:05
Photo of باحثون مغاربة يكتشفون حطام سفن عسكرية بسواحل الحسيمة

باحثون مغاربة يكتشفون حطام سفن عسكرية بسواحل الحسيمة

2022-08-03 / 18:13
Photo of اجهاض محاولة تهريب 1.5 طن من المخدرات بعرض سواحل العرائش

اجهاض محاولة تهريب 1.5 طن من المخدرات بعرض سواحل…

2022-08-03 / 18:02
Photo of كورونا.. 6 وفيات و317 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كورونا.. 6 وفيات و317 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة…

2022-08-03 / 17:24
Photo of “ماكدونالدز” ..اعتداء سافر على شاب حاول تصوير ” خروقات”

“ماكدونالدز” ..اعتداء سافر على شاب حاول تصوير ” خروقات”

2022-08-03 / 16:39
Photo of أكادير : محلات غسل السيارات تستأنف عملها رغم مذكرة لفتيت

أكادير : محلات غسل السيارات تستأنف عملها رغم مذكرة…

2022-08-03 / 16:26
Photo of مكتب الصرف يعلن تفاقم العجز التجاري

مكتب الصرف يعلن تفاقم العجز التجاري

2022-08-03 / 16:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق