تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتخطى 47 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022

هبة بريس - و م ع

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 47,04 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2022، مقابل 44,33 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة (+2,71 مليار درهم) مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التحويلات ارتفعت بأكثر من 15,18 مليار درهم مقارنة بمستواها سنة 2018.

وعلاوة على ذلك، سجلت هذه الإحصائيات زيادة العجز التجاري بـ 48,7 في المائة مع نمو الواردات بنسبة 44,2 في المائة والصادرات بنسبة 41,2 في المائة.

وارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 89 في المائة إلى 16,191 مليار درهم متم يونيو المنصرم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0