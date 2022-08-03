مخاوف من تدفق مهاجرين بعد انهيار جزئي لأرضية سياج بسبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

أثار انهيار جزئري لأرضية سياج فاصل بين ثغر سبتة المحتلة والمغرب ، مخاوف الصحافة المحلية، التي قالت أن هناك احتمال لتدفقات المهاجرين بمنطقة بينزو المجاورة لبليونش.

وقالت مصادر اعلامية بالثغر المحتل، انهيار جزء من أرضية السياج الحدودي تمنع العناصر الامنية الحدودية للوصول إلى أقصى منتهى السياج لمنع تسلل المهاجرين عن طريق السباحة.

وتخشى السلطات الاسبانية بسبتة المحتل ، من أن يؤدي الانهيار الجزئي لارضية السياج (الحدودي ) الفاصل ، الى تسلل مهاجرين سريين .

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