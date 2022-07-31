بعد مشوار حافل .. وليد الركراكي يودع القلعة الحمراء

هبة بريس - القسم الرياضي

وجه وليد الركراكي رسالة وداع إلى جماهير الوداد الرياضي عقب نهاية مشواره مع الفريق الأحمر.

وقال الركراكي في رسالته :”عشنا موسما مميزا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، استطعنا فيه تحقيق دوي الأبطال الثالث في تاريخ النادي، وتحقيق اللقب 22 في البطولة، وكنا قريبين من تحقيق كأس العرش بعد20 سنة من الغياب”.

وتابع :”استطعنا تحقيق جائزة أحسن فريق في أفريقيا هذه السنة.. وشكر اللاعبين الذين كانوا في المستوى الكبير داخل وخارج الملعب منذ بداية الموسم، وشاركوا معنا نفس الرغبة الطموح”.

وزاد قائلا :”المدرب يستمد قوته دائما من طاقم كبير ومحترف يشتغل معه في احترافية طوال الموسم، وهي مناسبة لتقديم الشكر للطاقم التقني والطبي والإداري والمكلفون بالأمتعة وسائق الفريق والمكلفة بالتواصل وكل العالين بمركب بنجلون”.

وتابع :”شكرا أيضا للمسؤولين على رأسهم الناصيري الذي كان لديه الثقة في مشروعنا وساندنا للوصول للأهداف المسطرة، وأيضا أعطاء المكتب، وشكرا أيضا للجمهور.. عمري ننساكم وكنتمنى لكم الأفضل”.

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